Мир, труд, шоколад: в прокат выходят «Чувства Анны»

«Чувства Анны» — это кино, необычное для самой Анны Меликян, которая раньше снимала преимущественно про так называемый «мир гламура». Тут совсем другая история — про простую женщину по имени Анна, которая живет в Перми, работает на шоколадной фабрике, ничем особенно не выделяется. И тут мир охватывает некий вирус. Сценарий писался в 2021 году, когда пандемия была практически позади.

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По сюжету Анна неожиданно для себя начинает слышать голоса инопланетян. Они предупреждают ее о конце света. Женщина транслирует эти голоса общественности. С фабрики она попадает в телеэфиры. В главной роли Анна Меликян видела только Анну Михалкову, а ее экранного супруга играет Тимофей Трибунцев.

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Планировали снимать в цвете, но начали съемки в феврале 2022 года, а снег быстро сошел. В черно-белом формате хотели просто прикрыть грязь, но вдруг стало ясно, что черно-белый цвет дает ощущение безвременья.

Снимали в Перми, в том числе на настоящей кондитерской фабрике. Режиссер обожает конвейер, ей такие производства кажутся очень кинематографичными. Давно хотела, чтобы какая-нибудь ее героиня работала на каком-то производстве. В голову пришел шоколад, а бизнес пришел на помощь, рассказывает Анна Меликян:

«В Перми меня заинтересовала не только фабрика, у нас есть там исторический момент — Молёбский треугольник, это реально существующий треугольник, который находится в деревне под Пермью (речь идет о так называемой паранормальной зоне на границе Свердловской области и Пермского края — BFM). Когда я начала изучать это место, стала искать фабрику рядом, нашла, она очень старая, ей больше 100 лет. Я нашла директора, написала, что я пишу сценарий, хотела бы снять кино на фабрике, и он ответил мне через минуту: «Аня, «Русалка» — мой любимый фильм, прилетайте». И я встала и полетела, одна. Там был совершенно фантастический директор Борис Швайцер, и он нас бесплатно пустил, мы всю неделю там снимали, он закрыл фабрику, шоколад производил только для нас. Просто фанат кино, невероятно светлый человек».

Фильм идет два часа, в его мир основательно погружаешься, его интересно разгадывать. Хотя это кино и выглядит своеобразным, как будто бы далеким от реальности, оно во многом про сегодня. Но Меликян к этому пришла, возможно, неосознанно. Сама режиссер говорит, что снимала про потерю дара, способностей. А в итоге каждый видит в этом фильме что-то свое. Продолжает главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика», автор телеграм-канала Shamporova Юлия Шампорова:

Юлия Шампорова главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика», автор телеграм-канала Shamporova:

«Это вообще хороший разговор про испытание медными трубами, про то, как человек, попадая на вершину, вдруг испытывает шквал всенародной любви и теряет эту популярность, и как ему жить дальше. Это довольно сложное испытание, об этом мало говорят. Мне кажется, что это тоже интересный угол взгляда на эту проблему. Она создает очень сюрреалистическую фантазию, которая станет испытанием для зрителя на наличие критического мышления и чувства юмора. Там и голоса инопланетян, и всякие другие интересные вещи. Не буду раскрывать какие-то, может быть, спойлеры. Мне кажется, что это очень тонкая история про нас, про нашу действительность, про то, что нас окружает. Просто нужно внимательно смотреть, задумываться и сопоставлять».