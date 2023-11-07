Мафия по русскому рецепту: на экраны вышел фильм «Повар из Неаполя»

На экраны вышел фильм «Повар из Неаполя». На самом деле, это сиквел предыдущей картины Владимира Зинкевича — криминального ромкома «Добро пожаловать в семью». Подробнее о кинопремьере — в материале «Вечерней Москвы».

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Во второй части мы встречаем того же героя — «крестного отца» Леонида Бойцова, который возвращается домой из очередной тюремной «командировки». Профессия Леонида, напомним, скромная, но авторитетная — он «решала». Человек, который решает проблемы. Вы удивитесь, но в России такие специалисты тоже есть. И хотя большая семья встречает его вечеринкой, но уже назрели вопросы, которые нужно решать немедленно.

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В большом темном кабинете Леонид встречается с озабоченными людьми и выслушивает их проблемы. Один из них — местный ресторатор, который хочет разобраться с партнером — шеф-поваром Джакомо. Тот взял деньги, но не спешит открывать ресторан. Поэтому ресторатор хочет вернуть вложения и выйти из бизнеса. Леонид обещает решить вопрос. И решает его оригинально: выкупает долю ресторатора и сам открывает ресторан «Везувий». Что и станет началом всех неприятностей, в том числе и семейных.

Еще в первой части родилась смычка «города и деревни». То есть власти и криминала. Дети бандита и прокурора создают семью и общее поле интересов. И в «Поваре из Неаполя» дочери Саши и Миры уже два года. Теперь они одна семья, но отношения между прокурором и вором в законе по-прежнему далеки от безоблачных.

— Во второй части фильма у меня была полная свобода действий и в плане сценария, и в плане съемок, — говорит Владимир Зинкевич. — Это круто — не каждому режиссеру выпадает удача снимать сиквел. Тут мы планируем столкнуть отечественный криминальный мир с итальянской мафией. Это вообще моя любимая тема — итальянская мафия, и очень здорово, что в фильме появился итальянский колорит: это речь героев и кухня.

Неоднозначного бандита Леонида играет Владимир Сычев, причем очень органично и достоверно.

— В первой части это было скорее знакомство с моим персонажем, — говорит Сычев. — А вторая часть — это уже развернутая история, позволяющая глубже погрузиться в его характер. Леня Боксер — это неоднозначная и даже одиозная фигура: честный, справедливый вор в законе, у которого все четко по понятиям. Деньги в его жизни не главное, у него есть определенные принципы, которых он придерживается. Это мы особенно наглядно увидим, когда во второй части вор Отвертка предлагает Лене контролировать наркотрафик с подачи итальянских мафиози. Там крутятся огромные, колоссальные деньги, но мой герой против. Мало того, что он отказывается сам, он и им не дает это сделать, потому что это противоречит его принципам, и он прекрасно понимает, что наркотики — зло. И это вызывает уважение к Боксеру.

И еще один бонус: Игорь Ясулович в роли матерого криминального авторитета Грача. К сожалению, эта роль стала последней киноработой всенародно любимого артиста, ушедшего из жизни в августе этого года.

А настоящие итальянцы? Увидим тут хоть одного, спросите вы. Легко. Вот Алессандро Демченко — уроженец Рима. Он играет в театре, свободно говорит на нескольких европейских языках, много снимается в Европе: в его фильмографии — байопик «Коко Шанель» и сериал «Германия 89». В картине он сыграл главного героя — шеф-повара ресторана «Везувий». Демченко играет очень эмоционально, что приводит в восторг режиссера. По-русски он не говорит, но интуитивно понимал все режиссерские указания, несмотря на языковой барьер.

— Он очень крутой актер, и я счастлив, что мы позвали настоящего итальянца, — говорит Зинкевич.

Вы уже поняли, что любимые режиссеры Зинкевича — это корифеи гангстерского кино: Брайан Де Пальма и Мартин Скорсезе. Именно во второй части много отсылок к «Крестному отцу». Помните сон Леонида в начале, в котором воспроизводится знаменитая сцена покушения на Вито Корлеоне? Только вместо апельсинов в русском варианте летят арбузы. Также его вдохновили на дилогию популярные сериалы «Клан Сопрано», «Малавита» Люка Бессона. Так, история с курткой, которую Леонид дарит зятю, — отсылка к «Клану Сопрано». Там, кстати, тоже есть ресторан «Везувий». Неслучайно еда занимает в этом кино немалое место.

— Я сам обожаю поесть, и итальянская кухня у меня на первом месте, — говорит режиссер. — Мне нравится, когда в кино еде придают большое значение и даже смакуют это, когда персонажи едят с аппетитом. Когда я сел писать сценарий, я ходил в ресторан недалеко от дома к своим друзьям — они все итальянцы и познакомили меня с неаполитанской кухней.