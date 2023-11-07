Съёмки фильма «Хроники Нарнии» от режиссёра «Барби» Гретты Гервиг начнутся в 2024 году

Журналисты издания Collider пообщались со Скоттом Стубером, главой киноподразделения Netflix. Топ-менеджер рассказал о состоянии производства новых фильмов по «Хроникам Нарнии», за которые совсем скоро возьмётся режиссёр «Барби» Гретта Гервиг.

© Кадр из фильма "Барби"

По словам Стубера, постановщица приступит к съёмкам уже в 2024 году. Точной даты здесь нет, однако учитывая текущую забастовку актёров Голливуда, Netflix наверняка пока даже не проводил кастинг на главные роли.