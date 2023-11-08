«Энола Холмс 3» запущена в разработку

После успеха первых двух фильмов о приключениях сестры знаменитого сыщика, Netflix начал производство третьей части «Энолы Холмс». Как сообщает Collider, сейчас пишется сценарий.

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«Очевидно, Warner Bros. сделали невероятную работу с Робертом Дауни и Джудом Лоу и нас захватывает идея расширить истории про Энолу. Поэтому мы работаем над сценарием. У нас есть стремление сделать еще один фильм», — сообщил глава отдела фильмов Netflix Скотт Стубер.

Ни графика съемок, ни даты выхода у проекта пока нет.

Два фильма про Энолу Холмс вышли на Netflix в 2020 и 2022 годах. Это приключенческие детективы основанные на книгах Нэнси Спрингер «Приключения Энолы Холмс». Главные роли исполнили Милли Бобби Браун, Луис Патридж, Генри Кавилл и Хелена Бонем Картер. Режиссером и сценаристом обеих частей выступил Гарри Брэдбир.