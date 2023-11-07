Вышел трейлер "Нины" с Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым

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Нине почти сорок, у нее есть заботливый муж, сын и любимая работа логопеда. Нина счастлива, у нее спокойная и размеренная жизнь… Но семейную идиллию нарушает неожиданный звонок из прошлого. Руслан - бывший возлюбленный Нины, серьезно болен и просит ее приехать в Тбилиси - город, где они когда-то были счастливы.

Нина колеблется, но в итоге соглашается принять приглашение. Ее муж не против - доверяет Нине, не видит ничего плохого в том, чтобы жена смогла проститься с когда-то дорогим ей человеком.

Однако это короткое путешествие в прошлое вскоре круто изменит жизни каждого из них.