Вышел трейлер "Нины" с Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым
Опубликован трейлер российского-грузинской мелодрамы "Нина". В главных ролях - Юлия Пересильд, Евгений Цыганов и Кирилл Каро. Режиссер и соавтор сценария - Оксана Бычкова, известная по ленте "Питер FM".
Нине почти сорок, у нее есть заботливый муж, сын и любимая работа логопеда. Нина счастлива, у нее спокойная и размеренная жизнь… Но семейную идиллию нарушает неожиданный звонок из прошлого. Руслан - бывший возлюбленный Нины, серьезно болен и просит ее приехать в Тбилиси - город, где они когда-то были счастливы.
Нина колеблется, но в итоге соглашается принять приглашение. Ее муж не против - доверяет Нине, не видит ничего плохого в том, чтобы жена смогла проститься с когда-то дорогим ей человеком.
Однако это короткое путешествие в прошлое вскоре круто изменит жизни каждого из них.
Премьера - 30 ноября.