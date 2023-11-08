Шестой сезон сериала «Скорая помощь»: сюжет, актерский состав

«Бабушка Коляна умерла и оставила ему дом в деревеньке. И нашему персонажу, как это случается с любым человеком в современном мире, сразу срывает голову. Он ходит как латифундист (крупный землевладелец. — NEWS.RU): „Вот, у меня есть земля, люди, амбары“. А потом сидит и понимает, что все разрушено, ничего нет, никому ничего не надо. А он ведь хозяин, но как ему с этим „богатством“ и „золотом“ жить — неизвестно. Весь наш прощальный сезон Колян стремится осознать, что от него зависит, как будут жить люди на его маленькой земле в деревне Наумовка», — сообщил Наумов.