Актриса Элизабет Дебики рассказала о съемках в «Короне»

Netflix представила первый трейлер к шестому сезону сериала «Корона», намечая премьеру его первой части на 16 ноября, а последующих эпизодов — через месяц. Сообщается, что этот сезон завершит рассказ о жизни британской монархии, передаёт boda.

© Кадр из сериала "Корона"

Актриса Элизабет Дебики, воплотившая на экране образ принцессы Дианы, поделилась своим опытом работы над фильмом. Она упомянула истощение из-за многочисленных сцен с прессой.

Сюжет предстоящего сезона коснется трагической смерти принцессы Дианы. Хотя само дорожно-транспортное происшествие не будет показано, зрители узнают о событиях, предшествовавших ей, и увидят реакцию королевской семьи. Дебики описала, как трудно было снимать в сценах, где её окружали репортеры, задавая вопросы и фотографируя, особенно с Халидом Абдаллой в роли Доди Файеда.

Она сказала, что такие условия создавали ощущение ловушки и были крайне неприятны, что, тем не менее, помогло ей глубже погрузиться в роль. За свое исполнение в пятом сезоне Дебики была номинирована на «Эмми».