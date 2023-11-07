Актриса Элизабет Дебики рассказала о съемках в «Короне»
Netflix представила первый трейлер к шестому сезону сериала «Корона», намечая премьеру его первой части на 16 ноября, а последующих эпизодов — через месяц. Сообщается, что этот сезон завершит рассказ о жизни британской монархии, передаёт boda.
Актриса Элизабет Дебики, воплотившая на экране образ принцессы Дианы, поделилась своим опытом работы над фильмом. Она упомянула истощение из-за многочисленных сцен с прессой.
Сюжет предстоящего сезона коснется трагической смерти принцессы Дианы. Хотя само дорожно-транспортное происшествие не будет показано, зрители узнают о событиях, предшествовавших ей, и увидят реакцию королевской семьи. Дебики описала, как трудно было снимать в сценах, где её окружали репортеры, задавая вопросы и фотографируя, особенно с Халидом Абдаллой в роли Доди Файеда.
Она сказала, что такие условия создавали ощущение ловушки и были крайне неприятны, что, тем не менее, помогло ей глубже погрузиться в роль. За свое исполнение в пятом сезоне Дебики была номинирована на «Эмми».
Каст сериала остается неизменным: Доминик Уэст продолжит играть Чарльза, Имельда Стонтон — королеву Елизавету II, а Джонатан Прайс — принца Филиппа. Питер Морган, создатель «Короны», сначала объявил о завершении после пятого сезона, но затем решил продлить сериал.