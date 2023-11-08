В трудные времена людям особенно хочется верить в пресловутое "всё будет хорошо", в скорую смену чёрной полосы на белую.

Именно поэтому сегодня так велик спрос на фильмы-сказки — в них всегда светлый финал, а главный герой с неизменным достоинством преодолевает не слишком сложные препятствия на пути к счастью.

Фильм Александра Войтинского "По щучьемувелению" (6+) — не классическая сказка, а современная комедия с претензией на сказочный (местами сильно упрощённый) сюжет.

К знакомым персонажам — Емеле, Щуке, Царю и его Дочери — присоединяются новые герои, и этот ход, казалось бы, должен разнообразить событийный ряд фильма, сделать его интереснее для нынешнего поколения детей, но в действительности суть появления новых действующих лиц не раскрывается, они лишь наполняют сюжет "водой".

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Емеля (Никита Кологривый) живёт с отцом (Константин Таполага) в деревне, никак ему не помогает, только, будучи уже вполне взрослым, отлынивает от работы, развлекается да лежит на печи. Во время рыбалки случайно вылавливает Щуку (Мила Ершова), но не простую, а волшебную. Та обещает исполнить три желания, если рыбак-лентяй отпустит её. Обрадованный Емеля загадывает первые два желания необдуманно, тратя их на ерунду.

Завязка сюжета ничем не отличается от начала советского мультфильма "В некотором царстве" (1957). В нём, как и в фильме, спустя два желания Емеля тоже приходит к мысли, что надо бы ему жениться. И тоже выбирает не абы кого, а царскую дочь. Но вспомните, каким образом анимационный Емеля завоёвывает сердце царевны Марьи? Он действует — останавливает сражения, инициированные заморским принцем. После этого царь-отец, конечно же, даёт согласие на брак дочери с простым крестьянином.

Новый же Емеля предпочитает пассивно плыть по течению. Он, вроде бы, выполняет капризы царской дочери Анфисы (Алина Алексеева), но не своими руками, не благодаря своей смекалке и силе любви. Щука помогает ему не только волшебным заклинанием, но и буквально физически — она, оказавшаяся красной девицей Василисой, превращённой в рыбу при помощи папенькиного колдовства, постоянно присутствует рядом с Емелей. То подсказывает ему, как противостоять сонным чарам кота Баюна (голос Сергея Бурунова), то в одиночку одолевает двух братьев-толстяков, завладевших скатертью-самобранкой (да ещё и рассказывает Емеле, что это именно он победил в схватке с обжорами)... И даже отправляется вместе с ним на Тот свет, дабы выполнить финальное требование Анфисы, после чего та согласится стать его женой. А где во всём этом сам Емеля?

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Примечательно, что Царю-батюшке Емеля весьма симпатичен. Неудивительно, они очень похожи.

За два часа фильма Емельян практически не изменился, оставшись таким же, как в самом начале. Единственный момент его трансформации — третье желание, которое он не стал загадывать сразу. Им он распорядился неожиданно мудро — пожелал зрение для своего слепого отца. Но сохранил в себе и инфантилизм, и эгоизм, и склонность к самолюбованию, и наивность (хотя обычно последняя испаряется из человека под гнётом жизненных испытаний. Но мы же помним, что Емеля прошёл сквозь "огонь, воду и медные трубы" не сам...).

Новое время — новые герои? Мода на инфантилизацию нашла отражение и в кино...Эта мода проявляется в "По щучьему велению" не только с помощью героев (и Царь в исполнении блистательного Романа Мадянова, и заграничный посол, непринуждённо сыгранный Юрием Колокольниковым, далеко от Емели не ушли — персонажи забавные, воплощены замечательно, но слишком уж глуповатые и бесхитростные...).

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В картине довольно много юмора (и именно вышеупомянутые персонажи его обеспечивают), но уровень шуток мог бы быть повыше...