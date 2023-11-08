Сценарист перечислила 7 тенденций современного российского кино

В эксклюзивном интервью для ИА RuNews24.ru специалист по созданию проектов в сфере кинообразования на базе факультета кино и телевидения Университета «Синергия», сценарист Наталья Герасимова ответила на несколько популярных вопросов о российском кино, а также посоветовала пару картин, который стоит сейчас посмотреть.

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– Каковы тренды и тенденции в современном российском кино?

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– В современном российском кино существует множество тенденций, которые могут меняться с течением времени и развитием технологий. Некоторые из них:

Расширение жанрового разнообразия: от комедий до драм, от боевиков до фэнтези. Российское кино стремится удовлетворить потребности широкой аудитории;

Развитие авторского кино: все больше молодых и талантливых режиссеров получают возможность создавать оригинальные и смелые проекты, которые привлекают внимание зрителей и критиков;

Увеличение количества международных копродукций: российские фильмы участвуют в международных проектах, сотрудничая с кинематографистами из других стран;

Возрождение исторического кино: многие фильмы о значимых событиях и исторических личностях в истории России стали популярными;

Повышение качества спецэффектов и визуальных решений: кинематографисты используют передовые технологии для создания захватывающих и реалистичных кадров;

Подъем сериалов: индустрия российского кино активно развивается в сторону создания качественных и увлекательных сериалов, которые пользуются популярностью у зрителей;

Развитие документального кино и киножурналистики: эти жанры предоставляют возможность для исследования сложных тем и анализа актуальных проблем.

– Каких киногероев хочет видеть современный зритель?

– На мой взгляд, популярны персонажи, которые сталкиваются с трудными жизненными обстоятельствами и находят в себе силы преодолеть их. Кроме того, многие зрители интересуются историческими и фантастическими фильмами, где герои обладают уникальными способностями и сражаются с мистическими существами.

– На просторах интернета популярное отечественное кино часто подвергается критике со стороны блогеров/критиков. Скажите, можно ли говорить о навязывании негативного мнения о российском кинематографе в целом?

– Скорее можно говорить о том, что широкая публика мало знает об отечественном кинематографе. Россияне просто не видят много достойных картин – как полнометражных, так и сериалов. Нередко это проблема маркетинга и освещения данных картин. Зато их хорошо знают и уважают в киноиндустрии. Чтобы познакомиться с хорошим российским кино, посмотрите те, которые выходят в шорт-листы кинофестивалей, и вы удивитесь, насколько прекрасен наш кинематограф.

– В последние годы в мировой прокат всё чаще выходят картины либо ремейки, либо продолжения франшиз. С чем это связано?

– Одной из причин популярности ремейков и продолжений франшиз может быть то, что они являются более предсказуемыми и безопасными для студий и зрителей. Ремейки позволяют обновить известные истории для новой аудитории, а продолжения франшиз обеспечивают стабильный доход. Кроме того, сценарии для таких проектов могут быть разработаны быстрее и с меньшим риском неудачи, поскольку они основаны на уже известных сюжетах и персонажах. Режиссеры также могут чувствовать меньше давления, снимая продолжение успешной франшизы, так как они уже знакомы с персонажами и миром фильма.

– В прокате сейчас огромное количество фильмов как зарубежных, так и отечественных. На что посоветуете сходить?