Турецкая версия проекта «Доктора Хауса» вышла в KION

По сюжетной линии, врач-инфекционист Атес Хекимоглу работает в стамбульском госпитале, постоянно ссорится с руководством и пациентом, нарушает правила общественного порядка и делового этикета. Специалиста не увольняют только по той причине, что все понимают, что в учреждении Атес является лучшим доктором.