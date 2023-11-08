Турецкая версия проекта «Доктора Хауса» вышла в KION
В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера турецкого ремейка популярного сериал «Доктор Хаус». Роли в проекте «Доктор Хаус» исполнили звёзды хитов «Кольцо», «Соколиный холм» и «Великолепный век».
По сюжетной линии, врач-инфекционист Атес Хекимоглу работает в стамбульском госпитале, постоянно ссорится с руководством и пациентом, нарушает правила общественного порядка и делового этикета. Специалиста не увольняют только по той причине, что все понимают, что в учреждении Атес является лучшим доктором.
Хекимоглу на экране воплотил Тимучин Эсен. Оригинальный «Доктор Хаус» дебютировал в 2004 году. Он насчитывал восемь сезонов. Главную роль в проекте исполнял Хью Лори.
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