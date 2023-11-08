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Ребут «Лица со шрамом» лишился своего режиссера

Новая версия криминальной драмы «Лицо со шрамом» осталась без режиссера. Свое режиссерское кресло покинул Лука Гуаданьино («Назови меня своим именем»).

Ребут «Лица со шрамом» лишился своего режиссера
© Ovideo

Новость о своем уходе постановщик сообщил в рамках интервью The Hindu. Разработка ребута от студии Universal велась с 2011 года. Ранее в Сети появилась информация о том, что в проекте примут участие Диего Луна, Педро Паскаль, сценаристы Итан и Джоэл Коэн, режиссёры Дэвид Эйр, Антуан Фукуа и многие другие.

«Лицо со шрамом» Брайана Де Пальмы вышло в 1983 году и было ремейком фильма Ховарда Хоукса. Главную роль кубинского гангстера Тони Монтаны исполнял Аль Пачино.

В следующем году Гуаданьино выпустит спортивную мелодраму «Претенденты» с Зендеей.