Ребут «Лица со шрамом» лишился своего режиссера
Новая версия криминальной драмы «Лицо со шрамом» осталась без режиссера. Свое режиссерское кресло покинул Лука Гуаданьино («Назови меня своим именем»).
Новость о своем уходе постановщик сообщил в рамках интервью The Hindu. Разработка ребута от студии Universal велась с 2011 года. Ранее в Сети появилась информация о том, что в проекте примут участие Диего Луна, Педро Паскаль, сценаристы Итан и Джоэл Коэн, режиссёры Дэвид Эйр, Антуан Фукуа и многие другие.
«Лицо со шрамом» Брайана Де Пальмы вышло в 1983 году и было ремейком фильма Ховарда Хоукса. Главную роль кубинского гангстера Тони Монтаны исполнял Аль Пачино.
В следующем году Гуаданьино выпустит спортивную мелодраму «Претенденты» с Зендеей.
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