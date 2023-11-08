Ребут «Лица со шрамом» лишился своего режиссера

Новость о своем уходе постановщик сообщил в рамках интервью The Hindu. Разработка ребута от студии Universal велась с 2011 года. Ранее в Сети появилась информация о том, что в проекте примут участие Диего Луна, Педро Паскаль, сценаристы Итан и Джоэл Коэн, режиссёры Дэвид Эйр, Антуан Фукуа и многие другие.