Nintendo снимет фильм по The Legend of Zelda

Nintendo на своём сайте объявила о том, что по The Legend of Zelda снимут фильм. К сожалению, исполнителей главных ролей не назвали.

© Чемпионат.com

Продюсерами фильма выступят Сигеру Миямото, представитель Nintendo, и Ави Арад, председатель Arad Productions Inc., который продюсировал множество известных фильмов.

Режиссёром картины выступит Уэс Болл, снявший трилогию «Бегущий в лабиринте» и предстоящую ленту «Планета обезьян: Новое царство».

Принимая активное участие в производстве фильмов с целью вызвать улыбки на лице каждого человека, Nintendo продолжает свои усилия по созданию уникальных развлечений и предоставлению их как можно большему количеству людей.