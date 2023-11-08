Завершены съемки военной драмы «Спасение капитана Максимова»

В Белоруссии завершились съемки военной драмы «Спасение капитана Максимова» с Александром Устюговым и Равшаной Курковой.

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Делимся снимками с площадки.

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1944 год. Спецкору «Красной Звезды» Алексею Семагину (Денис Нурулин) поручено разыскать отца, генерала Георгия Семагина — оперативный псевдоним «Капитан Максимов», пропавшего во вражеском тылу.

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Генерал Семагин (Александр Макогон) имеет отношение к разработке стратегической операции «Багратион», приготовления к которой ведутся в строжайшей тайне. Алексей попадает за линию фронта в разведгруппу старшего лейтенанта Петра Степанова (Александр Устюгов), где знакомится с решительной и волевой гвардии старшим сержантом Ольгой Васнецовой (Аглая Шиловская).

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Оказавшись в экстремальной ситуации, Алексей превращается из наивного мечтателя, каким он был до войны, в настоящего разведчика, способного на героические поступки и глубокие чувства. По следу разведгруппы идет умный и безжалостный немецкий офицер Йозеф Штраубе (Stefan Woelk). Герои оказываются перед нелегким выбором — спасать Капитана Максимова и операцию «Багратион» или жизни товарищей.

Режиссер Олег Фесенко: «Я всегда говорил Глебу Шпригову — автору сценария и продюсеру этого проекта, что если он будет делать фильм про войну, то я пойду на любых условиях, чтобы отдать дань всем погибшим. Это моя принципиальная позиция: о войне надо снимать, о людях, которые погибли, — надо снимать. И сценарий у Глеба получился очень хорошим, удивительным, сильным.

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98,9 процентов людей не знают об «Операции «Багратион» — это социологические исследования. А уж молодежь и подавно. Поэтому мы решили каким-то образом закрыть эти белые пятна, попытались создать кинематографическую иллюзию, что могло бы быть в этой операции с точки зрения разведки… Но снять картину так, как снимали военные фильмы в советское время, сейчас — утопия.

Поэтому мы поменяли стилевое решение и попробовали сделать фильм для нынешней молодежи, с изображением, более близким сегодняшнему поколению, но сохранив все главные задачи и ключевые моменты взаимоотношений наших героев: любовь, ценность дружбы, героические поступки».

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Главные роли в картине исполняют: