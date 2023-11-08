В прокат выходит документальный фильм о спасении морских котиков

В работе поднимется тема загрязнения мирового океана и гибели животных.

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Документальный фильм «Остров Тюлений. Попавшие в петлю» выйдет в прокат на телеканале Океан HD 11 ноября 2023 года. Фильм рассказывает об уникальной экспедиции клуба «Бумеранг», волонтёрской группы помощи морским млекопитающим «Друзья океана», «Клуба 5 Океанов» и съемочной группы телеканала на остров Сахалин. Участники приехали на место обитания и размножения морских котиков с целью очистить берег от мусора и помочь животным избавиться от оков рыболовных сетей, различного пластика и другого мусора, который представляет опасность для жизни обитателей океана.

Участники экспедиции вместе с ветеринарными врачами спасли много животных, которые были травмированы мусором. Слаженная работа помогает морским котикам продолжить нормальную жизнь. Но, к сожалению, не всех животных удалось спасти. Съёмочная группа стала свидетелями трагедии, которая разворачивается на берегах океана с гибелью животных.