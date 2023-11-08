Стала известна дата выхода сериала «Кеша должен умереть»

«Часто мужчины влюбляются, но не могут расстаться с предыдущими женщинами. Люди, участвующие в этих любовных треугольниках, а иногда четырёхугольниках и пятиугольниках, — несчастны, но они не могут разорвать эту связь. На протяжении жизни я встречал много подобных историй, и это всегда было трогательно, драматично и временами смешно. Я думаю, что фильм будет немного шокировать, но при этом заставит задуматься, тронет и развлечёт зрителя», — отметил кинематографист.