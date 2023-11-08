В одной сцене "Кавказской пленницы" нашли сразу три киноляпа

Сразу три киноляпа обнаружились всего в одной сцене фильма "Кавказская пленница" Леонида Гайдая.

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Речь идет о сцене с Трусом, героем Георгия Вицина, на 21-й минуте фильма. В ней Трус продает билеты на танцевальный класс и прикарманивает часть прибыли.

Первая недоработка видна, когда герой пересчитывает деньги - карандаш на столе постоянно меняет свое положение при смене кадров.

Буквально через полминуты Трус рвет билетик, глотает его, запивая водой. Стакан он ставит рядом с бутылкой, но он тут же пропадает со стола.

Третий ляп касается билетной катушки, закрепленной на двери за спиной Вицина, - билеты то намотаны плотно, то свисают, на некоторых кадрах рулон наклонен под разными углами. Видимо, по какой-то причине эту небольшую сцену переснимали несколько раз.