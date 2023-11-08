Карпунина снимает комедию "Лотерея" с Куликом и Михалковой

"Мне кажется, это интересное сочетание: мужчины-авторы и актеры и женщина-режиссер. Зрителю будет интересно, потому что мы делаем историю на стыке жанров. Тут и комедия, и мелодрама, и экшен, и драма. Действие ни на секунду не замедляется, наоборот, темп и ставки постоянно наращиваются. Ну, и когда на кону стоит целый миллиард, все герои очень постараются, чтобы его заполучить. А зрителю будет за этим интересно и весело наблюдать. Плюс, конечно, визуальная эстетика - фильм делается зрелищным специально для проката. А для женщин у нас есть любовная линия в лучших традициях ромкома. А для меня это кино, в первую очередь, про человеческие отношения и отношения с самим собой".