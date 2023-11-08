Карпунина снимает комедию "Лотерея" с Куликом и Михалковой

Софья Карпунина снимает комедию "Лотерея" с Евгением Куликом и Анной Михалковой
В Сочи начались съемки авантюрной комедии "Лотерея". Режиссер - ученица Сергея Соловьева Софья Карпунина. Над сценарием работали Евгений Кулик и Дмитрий Балуев.
"Лотерея" - история двух мужчин: Сергея, обладателя выигрышного лотерейного билета, и Алексея, его новоиспеченного партнера. Сергей - глубоко "под каблуком", но в душе мечтает о свободе. Алексей - его полная противоположность: жесткий, суровый мужик, который развелся с женой, потому что она его не послушалась.
Волею судьбы они оказываются втянуты в погоню за миллиардом, который договорились разделить пополам. Каждый из них с помощью этих денег хочет обрести то, о чем мечтает: Сергей - свободу, а Алексей - власть над бывшей женой. Сергей до смерти боится Алексея, а Алексей - искренне презирает Сергея. Но получат ли они миллиард?
Главные роли в фильме исполнят Евгений Кулик, Алексей Серебряков и Анна Михалкова. Также снимаются Ирина Розанова, Мила Ершова, Агния Кузнецова, Сергей Аброскин и другие. Съемки - в Москве, Сочи и Геленджике до конца декабря.
Дистрибьютор фильма - кинокомпания "Централ Партнершип". Выход картины в прокат запланирован на лето 2024 года.
Фото: Предоставлено "Централ Партнершип"
Прямая речь
Софья Карпунина, режиссер фильма "Лотерея":
"Мне кажется, это интересное сочетание: мужчины-авторы и актеры и женщина-режиссер. Зрителю будет интересно, потому что мы делаем историю на стыке жанров. Тут и комедия, и мелодрама, и экшен, и драма. Действие ни на секунду не замедляется, наоборот, темп и ставки постоянно наращиваются. Ну, и когда на кону стоит целый миллиард, все герои очень постараются, чтобы его заполучить. А зрителю будет за этим интересно и весело наблюдать. Плюс, конечно, визуальная эстетика - фильм делается зрелищным специально для проката. А для женщин у нас есть любовная линия в лучших традициях ромкома. А для меня это кино, в первую очередь, про человеческие отношения и отношения с самим собой".