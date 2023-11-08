"Кинопоиск" представил рейтинг "100 великих фильмов XXI века"

"Кинопоиск" опросил 230 представителей индустрии и составил рейтинг лучших фильмов столетия, с уточнением - на сегодняшний день. Ранее онлайн-кинотеатр составлял топ-100 сериалов и игр. Проект называется "100 великих".

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Список фильмов будет опубликован в медиа "Кинопоиска" в несколько этапов. Первые двадцать пять фильмов, с 100 по 75 место, уже стали известны. Лучший фильм XXI века и топ-25 откроются 13 ноября.

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В опросе приняли участие более 230 представителей индустрии: продюсеры, режиссеры, сценаристы, писатели, участники фестивального движения, кинокритики, журналисты, авторы Telegram-каналов и другие. Каждый из них должен был назвать свою десятку лучших кинокартин кино, вышедших после 1 января 2001 года.

В топ-10 они могли включить любой фильм XXI века, не ограничивая себя жанром - в опросе учитывались, в том числе, и документальные и анимационные работы. На основе персональных списков был сформирован топ-100. За первое место фильм получал 10 баллов, за второе - 9 баллов и так далее. А десятое место в личном топе оценивалось в 1 балл. Если фильм входит в дилогию, трилогию или франшизу, то нужно было выбрать только одну его часть. Всего респонденты назвали более 700 фильмов.

При просмотре рейтинга обращает на себя внимание то, что он сопровождается комментариями от экспертов. Порой они весьма неожиданны, но помогают лучше понять, почему выбран тот или иной фильм. Вот примеры отзывов.

Юрий Быков, режиссер "Майора" и "Дурака", о фильме "Пророк" (86 место):

"Это эмоциональный, емкий, яркий, жестокий, жесткий и динамичный фильм. И очень просто рассказанный. История о том, как человек меняется, причем абсолютно любой, даже если он не умеет читать и писать и никому не нужен. Казалось бы, пространство, которое окружает героя, должно его уничтожить. Но он проходит через череду сложных решений и мучительных испытаний, и вот мальчик становится взрослым осознанным мужчиной, который может брать на себя ответственность".

Рубен Дишдишян, генеральный продюсер Марс Медиа, о фильме "Аритмия" (79 место):

"Борис Хлебников в "Аритмии" попал в очень узнаваемые и понятные людям истории. И образы героев, и ситуации, и личные отношения, и социум, и реалии повседневной жизни. Тут все совпало. Отмечу талантливо сыгранные роли, особенно у Яценко; блестящую операторскую работу... Но главное в этом фильме - это честность. Честность героев. Вне времени. Хлебников нашел этот ключ, показал, что у человека может болеть. Люди разные, а боль у них одинаковая. Хлебников снял фильм про их аритмию, чтобы сердце не черствело, чтобы работало, сопереживая, не останавливаясь. Это фильм про аритмию разных сердец".

Между тем

Сотрудники "Кинопоиска" посчитали и обработали интересные факты о рейтинге. Приведем их.

1. Абсолютное большинство фильмов в топ-100 - художественные, их 92. Также в список попали 7 анимационных фильмов и 1 документальный.

2. Квентин Тарантино - рекордсмен по числу фильмов в топ-100, в список вошло 5 его фильмов.

3. В рейтинг попали 4 фильма братьев Коэнов и 4 фильма Кристофера Нолана, а также по 3 фильма Дени Вильнёва, Андрея Звягинцева и Мартина Макдоны.

4. 2001 год - самый урожайный на великие фильмы. В список вошло 10 картин, выпущенных в этом году.

5. В топ-100 нет ни одной картины 2020-го и 2023-го года.

График выхода рейтинга "100 великих фильмов XXI века"

- Места с 100 по 76 - читайте на "Кинопоиске".

- Места с 76 по 51 будут опубликованы 8 ноября.

- Места с 50 по 26 - 9 ноября.