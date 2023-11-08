Вышел трейлер третьего сезона "Медленных лошадей" с Гэри Олдманом
На YouTube-канале Apple TV появился трейлер третьего сезона сериала "Медленные лошади" (Slow Horses).
В основе сценария книга Мика Геррона "Настоящие тигры", в одной из главных ролей - Гэри Олдман. Сериал может стать последней работой актера.
Шоу показывает работу подразделения Ми-5, в котором работают агенты, по каким-то причинам попавшие в немилость у начальства. Разношерстный коллектив во главе с неопрятным начальником удивительно резво - хотя и сумбурно - раскрывает глобальные заговоры.
Режиссер - Джеймс Хоуз ("Черное зеркало"), в ролях также - Кристин Скотт Томас, Оливия Кук, Крис Райлли, Джек Лауден. Премьера - 29 ноября.
Ранее сообщалось, что в четвертом сезоне (по книге "Шпионская улица") сыграют также Хьюго Уивинг (агент Смит в "Матрице", "Властелин колец"), Рут Брэдли ("Тед Лассо"), Том Брук ("Империя света"), Джоанна Скэнлэн ("Авеню 5"), Джеймс Кэлли ("Звёздный путь: Пикар"),