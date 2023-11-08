Вышел трейлер третьего сезона "Медленных лошадей" с Гэри Олдманом

В основе сценария книга Мика Геррона "Настоящие тигры", в одной из главных ролей - Гэри Олдман . Сериал может стать последней работой актера .

Шоу показывает работу подразделения Ми-5, в котором работают агенты, по каким-то причинам попавшие в немилость у начальства. Разношерстный коллектив во главе с неопрятным начальником удивительно резво - хотя и сумбурно - раскрывает глобальные заговоры.