В сети появился финальный трейлер фильма «Капитан Марвел 2»

«Кэрол Дэнверс обретает свою утраченную личность, отнятую тиранами Крии, и мстит Высшему Разуму. Но непредвиденные последствия приводят к тому, что Кэрол взваливает на свои плечи бремя дестабилизированной вселенной. Когда она проходит через червоточину, которая должна вывести её на революционера из числа Крии, силы сочетаются в тандеме со способностями суперфанатки из Джерси-Сити, Камалы Хан, известной как Мисс Марвел, а также с племянницей Кэрол, Моникой Рамбо. Теперь им нужно объединиться и научиться действовать сообща, ведь только так можно спасти вселенную», — сказано в синопсисе картины.