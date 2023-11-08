В сети появился финальный трейлер фильма «Капитан Марвел 2»
Студия Marvel представила финальный трейлер второй части фильма «Капитан Марвел». Премьера нашумевшей ленты во всём мире состоится уже в эти выходные.
Действие трейлера начинается с воспоминаний из прошлой ленты «Мстители: Финал». Герой Сэмюэля Л. Джексона отметил, что супергерои давно перестали удивлять, но они всё ещё важны миру. А героиня Бри Ларсон добавила, что победа над Таносом не отменяет большое количество работы. Видео также раскрыло зрителям зловещий план Дар-Бенн, ведь она пробила дыру между мирами и готовится к вторжению инопланетных сил на планету. А ещё нас ждёт камео одного нового персонажа для киновселенной Marvel.
Вместе с Капитаном Марвел и Ником Фьюри в новом фильме мы познакомимся с Мисс Марвел (Иман Веллани), космонавтом Моникой Рамбо (Тейона Пэррис), а также Валькирией (Тесса Томпсон). Кстати, «Капитан Марвел 2» будет самым коротким фильмом из знаменитой киновселенной — его хронометраж всего лишь 1 час 45 минут.
«Кэрол Дэнверс обретает свою утраченную личность, отнятую тиранами Крии, и мстит Высшему Разуму. Но непредвиденные последствия приводят к тому, что Кэрол взваливает на свои плечи бремя дестабилизированной вселенной. Когда она проходит через червоточину, которая должна вывести её на революционера из числа Крии, силы сочетаются в тандеме со способностями суперфанатки из Джерси-Сити, Камалы Хан, известной как Мисс Марвел, а также с племянницей Кэрол, Моникой Рамбо. Теперь им нужно объединиться и научиться действовать сообща, ведь только так можно спасти вселенную», — сказано в синопсисе картины.