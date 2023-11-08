Фильм «Пять ночей с Фредди» стал самым кассовым хоррором года в США
8 ноября стало известно, что фильм «Пять ночей с Фредди» стал самым кассовым хоррором года в США. Напомним, лента стартовала в домашнем прокате с $ 68 млн, а мировые сборы картины уже превысили $ 218 млн.
Экранизация успешно обошла сиквел «Проклятия монахини» и оставила позади многие другие фильмы ужасов. Бюджет картины составил $ 20 млн.
Сюжет фильма адаптирует первые части Five Nights at Freddy's и рассказывает историю Майка Шмидта, который устраивается на работу охранником в пиццерию Фредди и берёт с собой младшую сестру Эбби. Однако на рабочем месте парня ждут страшные ожившие аниматроники. Ему предстоит дать им отпор и разгадать страшную тайну этого места.
Мировая премьера хоррора «Пять ночей с Фредди» состоялась 27 октября, а в кинотеатрах России — 2 ноября.