8 ноября стало известно , что фильм «Пять ночей с Фредди» стал самым кассовым хоррором года в США. Напомним, лента стартовала в домашнем прокате с $ 68 млн, а мировые сборы картины уже превысили $ 218 млн.

Сюжет фильма адаптирует первые части Five Nights at Freddy's и рассказывает историю Майка Шмидта, который устраивается на работу охранником в пиццерию Фредди и берёт с собой младшую сестру Эбби. Однако на рабочем месте парня ждут страшные ожившие аниматроники. Ему предстоит дать им отпор и разгадать страшную тайну этого места.