На экраны выходит фильм Дитера Бернера "Мастер и его муза"

Бурный роман австрийского художника-экспрессиониста Оскара Кокошки и Альмы Малер, вдовы композитора Густава Малера - тот случай, когда сама жизнь становится не имеющим равных драматургом. Более того: сфантазируй нечто подобное отважный драматург - его бы заклевали за мелодраматизм и чрезмерность выдумки.

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Здесь шекспировская сшибка неукротимых плотских страстей и амбиций, всепоглощающей похоти и яростной ревности, здесь исчезают границы между любовью и ненавистью. Пять лет назад Московский театр им. Станиславского и Немировича-Данченко показал оперный триптих Александра Журбина "Метаморфозы любви", где одна из частей была отдана этим персонажам. Теперь на экраны выходит австрийский фильм Дитера Бернера "Мастер и его муза", который в оригинале называется: "Альма и Оскар". Сценаристам не пришлось ничего выдумывать: все душераздирающие детали этой безрассудной любви им подкидывала реальная биография художника, ставшего рабом своей страсти.

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Мы следим за этим романом с момента первой встречи Оскара и Альмы: только что умер ее супруг великий композитор Густав Малер, в котором ее привлекало единственное качество - он был гений. Для нее это качество всегда было ключевым, и в случае с Малером она даже усмирила собственные композиторские амбиции - устраивала его концерты, была его импресарио, а он даже не интересовался ее сочинениями. Натура самолюбивая и независимая, она при этом хотела оставаться молодой красивой женщиной и позволяла себе связи на стороне, плохо скрывая это от супруга. Но вот супруг в гробу, и безвестный молодой художник приходит снять с него посмертную маску. Между ним и вдовой словно разразилась молния. То, что происходит с этими двумя, уже не назовешь нежным словом "любовь" - это неукротимая похоть, штормовые накаты страсти, и телесная, плотская сторона дела - мощнейший мотив фильма, бушующая "химия" - тайна существования на экране Эмили Кокс (Альма) и Валентина Постльмайра (Оскар Кокошка).

Сфантазируй нечто подобное драматург - его заклевали бы за мелодраматизм и чрезмерность выдумки. Но это всего лишь факты реальной биографии

Фильм скрупулезнейшим образом идет вслед за биографическими данными. Здесь и скандальная премьера спектакля "Убийца, надежда женщин" - смущавший умы пир взбесившейся плоти. И безумие, постепенно овладевающее молодой и сильной натурой амбициозного художника. И пришедшие на смену горделивой самоуверенности его истерические взрывы при виде жены рядом с любым существом мужского пола. Жена - тоже крепкий орешек: расчетливая и эгоистичная, она и впрямь полностью заменила любовь неукротимой похотью и на всякий случай сохраняет тайные связи на стороне - хотя бы с молодым архитектором Вальтером Гропиусом (Антон фон Люк). В этой своей капризной страсти она хочет безраздельно обладать партнером, но брать на себя ответные обязательства - неспособна. В этой паре нет и не может быть лидера и ведомого - обе личности самодостаточные, слепяще яркие, ревниво оберегающие свое "я" от любых посягательств даже самого близкого человека. Возникает мощное поле притяжений-отталкиваний, и эта энергетическая накаленность отношений, способная в любую минуту их снести "до основанья", растоптать и уничтожить, идеально передана актерами.

В сущности, перед нами история распада бесконечно талантливой, бунтарской и по-своему гармоничной личности под напором слепой разрушительной страсти: человек перестает владеть и собой, и собственной судьбой. Финальные эпизоды, когда Кокошка, ставший на Первой мировой войне инвалидом, тешится с заказанной им тряпичной куклой, изображающей утраченную навсегда Альму, были бы чрезмерно мелодраматичны, если бы не воспроизводили реальную судьбу художника: с этой гротескной куклой он действительно ходил в театр, с ней выходил на поклоны как автор прошедшей на сцене пьесы.

Оскар Кокошка в фильме выглядит жертвой женщины - хищной, амбициозной и к серьезному чувству не способной. Именно такой играет героиню Эмили Кокс, и актеры фильма - его главное достояние, его эмоциональный сгусток, его движущая сила. А в качестве документов, эти хаотичные, далеко не эстетичные страсти удостоверяющих и претворяющих в большое искусство, нам предъявляются реальные полотна Кокошки - как итог и вершина промелькнувших судеб. И это еще один эмоциональный удар для искушенного зрителя, знающего творчество австрийского экспрессиониста, которое теперь раскрывается с новой, неожиданной стороны самым, до бесстыдства, откровенным образом. Талант художника способен сделать даже неказистое, неэстетичное и, в сущности, самоубийственное - прекрасным и бессмертным.

Впрочем, в том, как трактует независимую Альму автор книги, по которой поставлен фильм, - Хильде Бергер, можно увидеть и влияние новейших феминистских амбиций: мол, если бы талантливая женщина не посвятила себя служению гениям, она сама могла бы стать новым Малером или новым Кокошкой - вон ведь как бурлят в ней творческие силы!

Это фильм контрастов: благороднейшие звучания симфоний великого романтика Малера - и мусор жизни неказистого, третируемого женой еврея, то буколически нежные, то вихревые, разворошенные ветрами полотна Кокошки - и безумные, неопрятные страсти, их породившие. Это изысканное, порой нестерпимо острое блюдо для гурманов, которое предлагают нам теперь киноэкраны, многих оттолкнет, других многих будет притягивать снова и снова - как любой сколок вернувшейся в живых образах человеческой истории.

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