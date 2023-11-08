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Худший фильм Marvel: критики громят фильм «Марвелы»

8 ноября в Сети появились первые оценки фильма «Марвелы» от критиков. Рецензенты громят картину за плохой сюжет, ужасные спецэффекты и маленький хронометраж.

Худший фильм Marvel: критики громят фильм «Марвелы»
© Чемпионат.com

Ряд журналистов заявили, что «Марвелы» больше походит на фильм категории B. Однако многие отмечают, что лента наполнена юмором и в ней есть пара интересных сцен.

На агрегаторе Metacritic фильм получил 51 балл из 100 — это худший показатель среди всех фильмов Marvel. Оценка сформирована на основе 36 рецензий.

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Сюжет ленты расскажет о том, как Капитан Марвел, Мисс Марвел и Моника Рамбо окажутся переплетены одной историей, чтобы спасти вселенную от очередной угрозы и доказать, что они настоящие герои.

Мировая премьера фильма «Марвелы» состоится 10 ноября.

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