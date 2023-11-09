Кристофер Нолан готов снова работать с Warner Bros. после скандального ухода

Режиссер «Оппенгеймера» Кристофер Нолан вновь готов снимать фильмы для студии Warner Bros., которую несколько лет назад громко покинул после более чем двадцати лет сотрудничества.

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В интервью Variety он дал понять, что мосты не сожжены.

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«Это вода под мостом», — прокомментировал режиссер. Это английская идиома означает, что произошедшее в прошлом больше не имеет значения и теперь нет повода для беспокойства. Вода, протекающая под мостом, не возвращается обратно.

Что случилось? Веский «Довод»

Несмотря на то, что подавляющую часть карьеры Нолан снимал фильмы для Warner Bros., у него никогда не было контракта со студией. Просто она давала ему необходимые ресурсы и ценила, как одного из лучших. Так было до пандемии коронавируса и выпуска «Довода» в 2021 году. Дата премьеры постоянно переносилась из-за того, что кинотеатры в большинстве стран практически не работали. Студия всерьез размышляла над тем, чтобы выпустить фильм сразу на стриминге без кинопроката. Нолан, как сторонник театрального релиза, настаивал на том, чтобы фильм вышел именно на больших экранах и с боем этого добился. «Довод» вышел только в кинотеатрах и заработал $362 млн при $200 млн бюджета. Это был обескураживающий результат. Именно результаты «Довода» подтолкнули студию к решению гибридного выпуска всех своих крупных фильмов в 2021 году – то есть одновременно на стриминге и в кино. И это стало последней каплей для Нолана.

«Некоторые из крупнейших кинематографистов нашей индустрии и самые большие кинозвезды вчера ложились спать, думая, что они сотрудничают с величайшей киностудией, а проснувшись узнали, что работают на худшую потоковую службу», — высказался тогда режиссер.

Как только стало известно, что он определился со следующим проектом, и им будет «Оппенгеймер», постановщика тут же приютили, дав все, что ему требовалось.

«До свидания, Warner Bros, привет Universal» — легко писал тогда Нолан в своих соцсетях.

Что изменилось?

С тех пор $100-миллионный «Оппенгеймер» заработал баснословные $950 млн. И хотя Universal будет рада продолжению сотрудничества, режиссер не исключает возвращение к Уорнерам, где многое поменялось.

Во-первых, студии, против решений которых выступал Нолан, ушли. Материнская компания AT&T, которая в приказном порядке отдавала приоритет потоковому вещанию, в 2022 году продала контрольный пакет акций компании Discovery. Конгломерат получил название Warner Bros. Discovery и назначил гендиректором опытного ТОП-менеджера Дэвида Заслава. Заслав в свою очередь нанял новых руководителей, отвечающих за кинопроизводство кино: Майкла Де Луку и Пэм Абди.

Нолану задали прямой уточняющий вопрос: готов ли он снова работать с Warner Bros.?

«О да, абсолютно. Пэм, Майк и Заслав пытаются сделать что-то великое с помощью этой студии, и это отрадно видеть».