Почему сериал "Волшебный участок" можно считать русским ответом «Дэдпулу»

В Okko — премьера сериала «Волшебный участок», дебютного режиссерского проекта Степана Гордеева, в котором современная российская действительность сталкивается с героями сказок и легенд. Главную роль здесь играет звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов. Также в кадре появляются Гоша Куценко, Филипп Янковский, ведущая Ида Галич и комик Илья Соболев. Уже благодаря такому народному актерскому составу «Волшебный участок», кажется, обречен как минимум на вирусную славу. «Лента.ру» рассказывает, чем еще запомнится этот сериал.

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Запой — страшное явление, из-за которого очень легко по уши увязнуть в каком-нибудь не самом приятном веществе. Например, в мазуте, в бочке с которым бывшего полицейского снайпера Леху Попова (Николай Наумов) находит его сестра Катя (Мария Ахметзянова). Родственница забирает спивающегося брата из провинции в Москву, где неожиданно признается, что смертельно больна. Леха — единственный, кому она может передать опеку над ее восьмилетней дочерью Василисой (Ева Смирнова). Но, конечно, если брат возьмется за голову, бросит пить и найдет работу.

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Вдруг, как в сказке, звонит телефон, и Леха получает приглашение на собеседование в отделение волшебной полиции, расследующей преступления, совершенные существами из сказок и легенд. Дела у отдела идут не гладко — сперва трое леших в шапках-невидимках ограбили отделение банка в «Москве-Сити», затем Змей Горыныч в человеческом обличье и с растроением личности (в максимально психоделическом изображении Павла Деревянко) принялся устраивать по всему городу поджоги. А тут, как назло, еще и шеф полиции (Андрей Добровольский) наелся молодильных яблок, обратившись в ребенка, оперативник Заяц (Алексей Золотовицкий) потерял дар речи от проклятия, а его коллега Елена (Дарья Мельникова) наотрез отказывается помочь бедолаге спасительным поцелуем.

Словом, дел у Лехи на новом посту явно будет хоть отбавляй

Темное фэнтези по праву можно назвать новым трендом в российском кино — зародившимся в нулевые с «Ночным дозором», затем на десятилетия забытым (всеми, кроме, разве что, мультипликаторов) и вернувшимся с ростом популярности российских стриминговых платформ. Именно на них вышли хитовые «Топи», пережили ренессанс кровососы из «Пищеблока» и «Вампиров средней полосы», знатно нашумели на всю страну «Король и Шут», а за ними — еще более жуткий «Библиотекарь».

Сказочный тренд уже вновь вышел и за пределы телевизионного медиума — на днях топы кинопроката возглавил полнометражный фильм «По щучьему велению» Александра Войтинского. Но именно «Волшебный участок» стал синтезом нового эскапистского увлечения россиян со сферой, в которой отечественный телеэкран уже не одну собаку съел. Речь, конечно, о сериалах про бандитов и ментов, которые не то чтобы переживают возрождение благодаря стримингам, но будто бы так и выходят бесконечным потоком, начиная с момента подписания Ельциным Беловежских соглашений.

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«Или ты говоришь нам все, что знаешь, или мы по статье оформляем тебя в сказочный централ. Ты сказочная, найдется на тебя статья», — угрожает оперативница Елена, размахивая пистолетом перед Бабой-ягой, только что оторванной от приватной вебкам-сессии. Сказочные персонажи в этом мире занимают места маргинальных слоев общества — это гномы-сквоттеры, ведьмы-проститутки, лешие-мигранты. Исключением поначалу кажется психотичный и многоликий Змей Горыныч, но и тот в итоге становится объектом смешков на тему гендерной флюидности.

Впрочем, заново опогоненный протагонист шоу от образа русского богатыря тоже бесконечно далек. Наумову здесь даже не пришлось выходить из амплуа Коляна из только завершившихся «Реальных пацанов». Его новый персонаж — Дэдпул в мире русских сказок, запойный алкоголик с особым набором навыков, который после рюмки выслушивает дома оскорбления от невидимого гномика-матерщинника, а затем отправляется на Красную площадь бороться со Змеем Горынычем, задумавшим сжечь Кремль. Или же ворует с работы проклятую тиару и случайно погружает собственную племянницу в сон. А чтобы исправить положение, притаскивает с Кузнецкого Моста одряхлевшего принца (ныне городского сумасшедшего), которого принуждает целовать спящую восьмилетку.

Юмор в «Волшебном участке», таким образом, не просто абсурдистский, но и провокативно мачистский и чернушный, местами сильно напоминающий другой ментовской сериал Okko — «1703». И дело здесь не только в том, что оба проекта оказываются свидетельством удивительной тяги российских кинематографистов цеплять на вебкам-моделей кокошники. Как и «1703», «Волшебный участок» шутит над событиями и явлениями для России 2020-х вполне актуальными. То есть становится кривозеркальным отражением не менее фантасмагорической действительности — что идет на пользу и сериалу, который тем самым избегает судьбы стать откровенной калькой на сериал «Гримм» с шутками уровня американских треш-комедий нулевых, и самой действительности, воспринимать которую через призму черного юмора, признаем, бесконечно легче.