Съёмки «Дэдпула 3» возобновят в ближайшее время

Сегодня стало известно о том, что забастовка Гильдии актёров в США наконец-то подошла к концу. Официально она закончится через несколько часов. Издание Deadline сообщило, что производство «Дэдпула 3» хотят возобновить как можно скорее.

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Шон Леви, режиссёр ленты, и все действующие актёры готовы вернуться к работе. Ожидается, что съёмки картины продолжатся если не в ближайшие дни, то в ближайшие недели точно.

О чём конкретно расскажет «Дэдпул 3», неизвестно. В ленте наверняка будут задействованы альтернативные реальности и прыжки во времени.

К роли Дэдпула вернётся Райан Рейнольдс. Роль Росомахи исполнит Хью Джекман, который не играл героя со времён выхода фильма «Логан».