Вышел трейлер фильма "Белоснежка"

Так, в экранизации 2001 года Белоснежку сыграла Кристин Кройк, ей на тот момент было 19 лет. В комедийном сериале "Однажды в сказке" по мотивам классической истории братьев Гримм в роли главной героини предстала 33-летняя Дженнифер Гудвин. Кристен Стюарт сыграла Белоснежку, когда ей был 21 год. В 2025 году на экраны должен выйти фильм с 22-летней Рэйчел Зеглер в главной роли.