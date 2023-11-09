Вышел трейлер фильма "Белоснежка"
Неожиданную трактовку "Белоснежки" предложила кинокомпания Lionsgate Movies. Она сняла комедию Snow White's Christmas Adventure, главную роль в которой сыграла 37-летняя Дженнифер Мискиати, известная благодаря сериалу "Проклятье слепых мертвецов". Она стала самой возрастной актрисой, сыгравшей Белоснежку на большом экране.
Так, в экранизации 2001 года Белоснежку сыграла Кристин Кройк, ей на тот момент было 19 лет. В комедийном сериале "Однажды в сказке" по мотивам классической истории братьев Гримм в роли главной героини предстала 33-летняя Дженнифер Гудвин. Кристен Стюарт сыграла Белоснежку, когда ей был 21 год. В 2025 году на экраны должен выйти фильм с 22-летней Рэйчел Зеглер в главной роли.
Стоит отметить, что фильм с Дженнифер Мискиати позиционируется как семейная комедия, судя по трейлеру, пересказ известной истории очень вольный.
Например, в роли королевы снялась темнокожая актриса Рейне Кэмпбелл.
Премьера намечена на 19 декабря.