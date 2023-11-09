Съемки сиквелов «Дэдпула», «Гладиатора», «Битлджуса» и «Венома» продолжатся в ближайшее время
После прекращение забастовки актеров студии планируют возобновить производство в кратчайшие сроки, в том числе продолжить съемки замороженных проектов.
По информации Deadline, уже на этой неделе на работу выйдут команды сразу нескольких фильмов.
Среди них «Дэдпул 3», у которого отснято половина материала; «Гладиатор 2», которого Ридли Скотт снимает в Европе; «Битлджус 2» Тима Бертона, которому осталось всего два съемочных дня; «Присяжный №2» от Клинта Иствуда, которому требуется около 10 дней до конца съемок; «Веном 3» от Sony, премьера которого установлена на 8 ноября 2024 года.
Также у студии в приоритете экранизация любовного романа Колин Гувер «Все закончится на нас» с Блейк Лайвли и Джастином Бальдони. Съемки были приостановлены еще в июне. В настоящее время релиз фильма запланирован на 9 февраля 2024 года и, скорее всего, будет передвинут. Безымянный фильм о Формуле-1 от Apple с Брэдом Питтом.
В начале 2024 года должны начаться съемки:
- «Трон 3» от Disney (даты премьеры пока нет);
- «Майнкрафт» от Warner Bros. с Джейсоном Момоа в главной роли (релиз 4 апреля 2025 года);
- «Мортал Комбат 2» от New Line (даты выхода пока нет);
- «Удача» от Lionsgate с Киану Ривзом и Сетом Рогеном.
Что касается полнометражного фильма Джеймса Ганна в рамках обновленной киновселенной DC «Супермен: Наследие» с Дэвидом Коренсветом в роли Человека из стали и Рэйчел Броснахэн в роли Лоис Лэйн, то съемки начнутся в марте 2024, а релиз состоится 11 июня 2025 года.
Фильм Андреса Мускетти «Бэтмен: Отважный и смелый» пока не выйдет в продакшн, так как находится на ранней стадии разработки. Режиссер сосредоточен на приквеле своих фильмов «Оно» — сериала «Добро пожаловать в Дерри».