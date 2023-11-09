"Ивановы-Ивановы" возвращаются с полнометражным фильмом

Сюжет следующий: Ивановы готовятся встретить Новый год в Египте. Но на борту самолёта сталкиваются с грабителями, которые пытаются вывезти за границу кольцо, украденное из музея. В полёте завязывается драка, из-за чего самолёт экстренно садится в Ереване. На носу Новый год, гостиницы заняты, но всех выручает брат Гамлета - Давид. Украденное кольцо случайно попадает к Ивановым, а грабители не оставляют попыток его вернуть.