Вышел первый трейлер фильма "Ёлки 10"
Опубликован первый тизер юбилейной части комедийной серии "Ёлки". Ролик длится больше минуты. И демонстрирует нам вполне типичные "Ёлки" с их "новогодними чудесами".
Анонсированное краткое содержание десятых "Ёлок" таково: "Геннадьич, коротающий свой век в доме престарелых под Санкт-Петербургом, обретёт свою настоящую семью. Начинающей блогерше Ларисе из Тюмени предстоит узнать, на что готов пойти её супруг ради своих близких. Марине из Татарстана - - полюбить то, что действительно важно для её мужа. А девушка-геймерша Таня из Нижнего Новгорода поймёт, что настоящая любовь - это совсем не игра. Ведь в самую волшебную ночь года каждый имеет шанс обрести своё персональное счастье".
Шоураннер - Евгений Кулик, работавший над предыдущей частью.
В команду режиссёров вошли: Александра Ошкапул, Маргарита Спичкина, Дамир Мифтахов, Иван Чехов.
В ролях: Галина Польских, Борис Щербаков, Юрий Кузнецов, Елена Валюшкина, Виталий Кищенко, Александр Баширов, Филипп Киркоров, Бедрос Киркоров, Ольга Дибцева, Даня Киселёв, Егор Корешков, Эльдар Калимулин, София Присс и другие.
Премьера - 7 декабря.