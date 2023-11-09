Вышел первый трейлер фильма "Ёлки 10"

Анонсированное краткое содержание десятых "Ёлок" таково: "Геннадьич, коротающий свой век в доме престарелых под Санкт-Петербургом, обретёт свою настоящую семью. Начинающей блогерше Ларисе из Тюмени предстоит узнать, на что готов пойти её супруг ради своих близких. Марине из Татарстана - - полюбить то, что действительно важно для её мужа. А девушка-геймерша Таня из Нижнего Новгорода поймёт, что настоящая любовь - это совсем не игра. Ведь в самую волшебную ночь года каждый имеет шанс обрести своё персональное счастье".