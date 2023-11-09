Фильм «Елки 10» расскажет историю о девушке-геймерше

Фильм «Елки 10» (12+) расскажет историю о девушке-геймерше из Нижнего Новгорода, сообщается на сайте «Кинопоиск». Комедия выйдет в кинотеатрах 7 декабря. Картина снималась в Москве, Подмосковье и Альметьевске.

Фильм будет состоять из четырех новогодних историй. Геннадьич в доме престарелых под Санкт-Петербургом обретет семью. Начинающая блогер Лариса из Тюмени узнает, на что ради близких готов ее муж. Марина из Татарстана научится любить, а геймерша Таня из Нижнего Новгорода узнает, что такое настоящая любовь.