Фильм «Елки 10» расскажет историю о девушке-геймерше из Нижнего Новгорода
Фильм «Елки 10» (12+) расскажет историю о девушке-геймерше из Нижнего Новгорода, сообщается на сайте «Кинопоиск». Комедия выйдет в кинотеатрах 7 декабря. Картина снималась в Москве, Подмосковье и Альметьевске.
Фильм будет состоять из четырех новогодних историй. Геннадьич в доме престарелых под Санкт-Петербургом обретет семью. Начинающая блогер Лариса из Тюмени узнает, на что ради близких готов ее муж. Марина из Татарстана научится любить, а геймерша Таня из Нижнего Новгорода узнает, что такое настоящая любовь.
Роль Тани из Нижнего Новгорода исполнила Дарья Алыпова, известная по сериалам «Трудные подростки» и «Жуки». Также в комедии снимались Елена Валюшкина, Регина Тодоренко, Егор Корешков, Филипп Киркоров, Виталий Кищенко, Ольга Дибцева и другие.
Напомним, Ёлки — российская новогодняя комедийная серия фильмов. Первая часть вышла в 2010 году.