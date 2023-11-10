Сиквелы «Дэдпула», «Гладиатора» и «Венома» снова начнут снимать после забастовки

После окончания 118-дневной забастовки актеров в Голливуде студии готовятся к перезапуску съемок сиквелов кинохитов. Об этом сообщило издание Deadline. Согласно данным, снова начнутся съемки «Дэдпул 3» студии Marvel Studios/Disney), «Битлджуса 2» (Warner Bros), «Гладиатора 2» (Paramount), а также «Венома 3» (Sony).

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Забастовку актеров, которая закончилась 9 ноября, организовала Гильдия киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США. После переговоров представители Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) договорились об условиях, которые устраивают обе стороны.