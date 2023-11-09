Создатель «Белого лотоса» раскрыл детали нового сезона

«Это будет увеличенный сезон "Белого лотоса". Он будет длиннее, масштабнее, безумнее. Я не знаю, что подумают люди, но я крайне взволнован. Так что по крайней мере для моего собственного барометра это хорошо... Я очень взволнован из-за содержания предстоящего сезона», — сказал Уайт.