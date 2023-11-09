Создатель «Белого лотоса» раскрыл детали нового сезона
Новый сезон сериала «Белый лотос» будет длиннее, масштабнее и безумнее. Об этом заявил создатель шоу Майк Уайт в разговоре с порталом EW.
«Это будет увеличенный сезон "Белого лотоса". Он будет длиннее, масштабнее, безумнее. Я не знаю, что подумают люди, но я крайне взволнован. Так что по крайней мере для моего собственного барометра это хорошо... Я очень взволнован из-за содержания предстоящего сезона», — сказал Уайт.
В июле стало известно, что съемки третьего сезона «Белого лотоса» приостановили из-за забастовки Гильдии сценаристов США.
«Белый лотос» — американский комедийно-драматический телесериал режиссера Майка Уайта. Первый сезон вышел в 2021 году, премьера второго состоялась 30 октября 2022. Шоу получило 10 премий «Эмми» и номинацию на «Золотой глобус».