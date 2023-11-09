Вышел первый тизер мультфильма «Головоломка 2»

Pixar представила первый тизер «Головоломки 2» — продолжения знаменитого мультфильма про девочку Райли Андерсон и её эмоции. Премьера анимационной картины состоится в июне 2024 года.

Видео доступно на YouTube-канале Pixar. Права на видео принадлежат Pixar.

Продолжение расскажет о подростковом периоде Райли Андерсон: к Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости появится новая эмоция: Тревожность. Судя по тизеру, героиню ждут серьёзные эмоциональные потрясения и путь к большому взрослению. Возможно, в сиквеле появятся и другие эмоции.

Режиссёром «Головоломки 2» выступил Келси Манн, который ранее приложил руку к «Хорошему динозавру». А сценарий для сиквела написала Мэг ЛеФов — автор истории первой части.