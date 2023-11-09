Фильм «По щучьему велению» собрал 1,5 млрд рублей за две недели

Картина «По щучьему велению» собрала за две недели проката более 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил телеканал «Россия».

© Кадр из фильма "По щучьему велению"

Премьера семейного блокбастера с участием Никиты Кологривого, Милы Ершовой, Алины Алексеевой и других актеров состоялась 26 октября. Фильм посмотрели уже пять миллионов человек.