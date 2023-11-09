Фильм «По щучьему велению» собрал 1,5 млрд рублей за две недели
Картина «По щучьему велению» собрала за две недели проката более 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил телеканал «Россия».
Премьера семейного блокбастера с участием Никиты Кологривого, Милы Ершовой, Алины Алексеевой и других актеров состоялась 26 октября. Фильм посмотрели уже пять миллионов человек.
Ранее генеральный продюсер кинокомпании «Русское» Ирина Смирнова заявила, что фильм «По щучьему велению» имеет большой успех, потому что в нем был соблюден «рецепт» семейного кино. По ее словам, картина может сравниться с фильмами Disney. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».