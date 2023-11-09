«Спасение капитана Максимова»: о чем новый сериал

В Белоруссии завершились съемки военной драмы «Спасение капитана Максимова». О чем новая картина, кто в ней снялся, кого сыграла Равшана Куркова?

© Кадр из фильма "Спасение капитана Максимова"

О чем сериал «Спасение капитана Максимова»

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События картины происходят в 1944 году. Специальному корреспонденту «Красной звезды» Алексею Семагину поручают разыскать отца, генерала Георгия Семагина, который работает под оперативным псевдонимом Капитан Максимов. По информации советских спецслужб, мужчина пропал во вражеском тылу.

Отец журналиста связан с разработкой стратегической операции «Багратион» — наступлением советских войск в Белоруссии в 1944 году, — приготовления к которой ведутся в строжайшей тайне. Корреспондент попадает за линию фронта и оказывается в разведгруппе старшего лейтенанта Петра Степанова. Во время службы он знакомится с гвардии старшим сержантом Ольгой Васнецовой.

Сталкиваясь лицом к лицу с войной, мужчина превращается из наивного мечтателя в разведчика, способного на героические поступки. Разведгруппу преследует расчетливый и безжалостный немецкий офицер Йозеф Штраубе. В итоге герои оказываются перед сложным выбором: спасать Капитана Максимова и операцию «Багратион» или жизни своих товарищей.

Снято ли «Спасение капитана Максимова» на реальных событиях

В основе сюжета лежит история стратегической наступательной операция Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) Вооруженных сил СССР против войск нацистской Германии. Она проводилась с 23 июня по 29 августа 1944 года в ходе ВОВ. Подготовка операции велась с конца мая.

Кого сыграла Равшана Куркова

Проект создавался кинокомпанией «Москино» и компанией «Нью Арт Синема Продакшн». Картину снимали в Белоруссии.

Автором сценария и продюсером картины стал Глеб Шпригов, режиссером — Олег Фесенко. Последний признавался, что согласился работать с кинодеятелем, «чтобы отдать дань всем погибшим».

«Это моя принципиальная позиция: о войне надо снимать, о людях, которые погибли, — надо снимать», — приводятся слово Фесенко на портале Movie Start.

Он подчеркнул, что большинство людей не знает об операции «Багратион», поэтому авторы картины решили закрыть белые пятна и «попытались создать кинематографическую аллюзию, что могло бы быть в этой операции с точки зрения разведки. Фесенко подчеркнул, что в картине стремились сохранить все ключевые моменты взаимоотношений героев: любовь, ценность дружбы и героические поступки.

Главные роли в картине исполнили Аглая Шиловская, Александр Устюгов, Денис Нурулин, Равшана Куркова, Андрей Федорцов, Александр Макогон и другие. Кого сыграла Куркова — пока неизвестно, но, судя по появившимся в Сети кадрам, где она изображена в гражданской одежде, вряд ли она сыграла сотрудницу спецслужб или военную.

Когда сериал «Спасение капитана Максимова» выйдет на экраны

Телепремьера проекта пройдет в 2024 году. Сериал покажут в эфире телеканала «Россия».

Какие сериалы о ВОВ вышли в этом году

Кроме того, в 2023 году на экраны вышел сериал «Операция «Неман», снятый по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины». Картина рассказывают историю оперативно-разыскной группы Управления контрразведки фронта, которая преследует диверсантов из группы «Неман».

Также зрители с нетерпением ждали выхода четвертого сезона сериала «Диверсант», главу «Идеальный штурм». Внимание к драме было приковано из-за того, что для съемок «оживили» актера Владислава Галкина при помощи технологии deepfake.