Режиссер фильма «Как заниматься сексом» призвала отказаться от порно

Британская режиссерка Молли Мэннинг Уокер, чей фильм «Как заниматься сексом» 9 ноября выходит в российский прокат, назвала неочевидный способ борьбы с сексуальным и сексуализированным насилием. Ее слова приводит издание film.ru.

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По мнению Уокер, проблема сексуального насилия заключается в порно, из-за которого мужчины могут превратно понимать принципы активного согласия.

«Мне кажется, что запрет или цензура порно помогут. Чем громче мы будем обсуждать образ здорового секса, поднимать вопросы согласия и удовольствия, тем меньше люди будут совершать ошибок и смотреть порно», — заявила режиссер.

При этом, добавила она, мужчины в подобных ситуациях бывают так же растеряны, как и женщины.

«Нужно взглянуть на партнера и подумать, получает ли он вообще удовольствие, хочет ли он быть вовлечен», — посоветовала Уокер.

Фильм «Как заниматься сексом» — победитель секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. По сюжету картины три подруги после окончания школы летят из Лондона на каникулы на Крит, чтобы отдыхать и веселиться.