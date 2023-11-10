Вышел трейлер нового мультфильма студии Dreamworks «Орион и Темнота»

Обычный мальчик Орион — обычный школьник. Он застенчивый, непритязательный, хранящий тайную влюбленность. Но под его внешне нормальной внешностью скрывается клубок различных тревог и просто иррациональных страхов. Он боится всего: пчел, собак, океана, радиоволн от сотового телефона, клоунов-убийц и падение с обрыва. Но сильнее всего то, с чем он сталкивается каждую ночь – темнота. И однажды к нему приходит буквальное воплощение его главного страха. Вместе они отправляются в кругосветное путешествие, чтобы мальчик смог научиться принимать неизвестное и почувствовать радость жизни.