Disney отложила выход "Дэдпула" и "Блэйда" из-за забастовки актеров

Компания Walt Disney откладывает даты выхода нескольких фильмов из-за забастовки работников киноиндустрии. Напомним, длительное время актеры и режиссеры отказывались выполнять свои обязанности, требуя увеличения зарплаты.

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Графики съемок сбились, пишет Reuters.

Отложен выпуск нескольких фильмов: "Блэйд","Капитан Америка: Дивный новый мир","Громовержцы", "Муфаса: Король Лев". Не увидят вовремя зрители и новую часть "Дэдпула". Картину изначально планировали показать в мае 2024 года. Теперь же в кинотеатрах фильм ждут только в конце июля.

Забастовка Американской федерации актеров телевидения и кино началась 14 июля и фактически парализовала "фабрику грёз" в США. Почти 160 тысяч человек устроили бойкот. Они требовали увеличения зарплат, компенсации переработок и ограничения использования искусственного интеллекта в индустрии.