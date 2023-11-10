Новый фильм "Право на выстрел" выходит 24 ноября

Читатели "РГ" первыми узнают дату выхода в онлайн-кинотеатре KION фильма-расследования "Право на выстрел". 24 февраля картина станет доступна на платформе.

© Кадр из фильма "Право на выстрел"

Новый проект KION и студии "Амурские волны" показали до этого публично только один раз - на Индустриальном дне 33-го кинофестиваля "Послание к человеку" в Санкт-Петербурге 24 октября.

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Фильм, снятый в 2021 году, рассказывает о том, что за год в России из незаконного оборота изымается больше 20 тысяч единиц огнестрела. Несмотря на то, что российское законодательство в отношении оружия довольно жесткое, регулярно появляются новости о случаях стрельбы, повлекших за собой жертвы. Почему люди это делают и где они берут оружие - главные вопросы документального фильма.

Документалист Родион Чепель и его соавтор Григорий Туманов погружаются в разные сферы, связанные с незаконным оборотом, и разбирают истории, в которых роковую роль сыграло охотничье, травматическое и самодельное оружие. Среди них - случай, произошедший весной 2020 года, когда житель поселка Елатьма Антон Франчиков, вооружившись карабином "Вепрь", расстрелял компанию молодых людей, которые ждали такси. Следователи смогли доказать, что никаких реальных причин для убийства пятерых человек у стрелка не было, и Франчиков получил пожизненное заключение. Авторы "Права на выстрел" связались с родными Антона Франчикова, которые рассказали, что он хотел быть охотником и ради этой цели купил охотничье ружье. Правда, на охоте ни разу не побывал...

Один из экспертов фильма, психиатр Александр Федорович, рассказывает о том, какие процедуры должен пройти человек, который собирается владеть оружием. Список этот внушительный, и Родион Чепель проверяет на себе, возможно ли найти легкий путь. Поставил на себе эксперимент и Григорий Туманов, который ни разу не был на охоте и отправился стрелять в рязанские леса в компании бывалых охотников, а также посетил стрелковый клуб, где познакомился с понятием "психологии страха выстрела" и узнал, по каким признакам тренеры клубов отбирают желающих учиться стрельбе.

В 2009 году в центре Москвы были убиты журналистка Анастасия Бабурова и адвокат Станислав Маркелов, которых участники националистической группировки застрелили из старинного браунинга. А следователя Евгению Шишкину, историю которой в фильме расскажут журналисты Светлана Рейтер и Андрей Сошников, застрелили из переделанного в боевое оружие травматического пистолета.

Авторы подробно останавливаются на применении травматического оружия, от которого в России в год погибают больше десяти человек - но в неофициальной статистике эта цифра гораздо больше. Применение травматического оружия - острый вопрос о необходимой самообороне. Где проходят границы допустимой самообороны, когда дело касается гражданского применения оружия? Нужно ли оружие человеку, который не собирается его применять? Авторское расследование Чепеля и Туманова помогает объективно взглянуть на эти вопросы и подробно изучить позицию людей, так или иначе столкнувшихся с применением огнестрельного оружия в повседневной жизни.