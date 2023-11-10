Дворяне и польская шпионка: в Петербурге сняли детективный сериал «Цербер»
Костюмированный исторический сериал «Цербер» выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER 23 ноября 2023 года. Действие развивается в Петербурге времен восстания декабристов.
«Сериал «Цербер» был признан лучшим по версии жюри на фестивале «Пилот» в этом году», – уточнили в онлайн-кинотеатре PREMIER.
По сюжету в городе происходит серия убийств. Выясняются, что все жертвы доносили на декабристов. Возле трупов оставляют записку со строчками поэта Александра Пушкина. Главные роли исполнили Сергей Марин, Тимофей Трибунцев и Вера Колесникова. Многие из героев «Цербера» – настоящие исторические личности.
В сериале воссозданы интерьеры и костюмы эпохи восстания декабристов. Некоторые бальные платья были взяты из коллекций российских музеев.
Напомним, что в центре Петербурга стартовали съемки триллера про токсичные отношения «Я ничего не помню».