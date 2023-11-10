В Петербурге сняли детективный сериал «Цербер»

Костюмированный исторический сериал «Цербер» выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER 23 ноября 2023 года. Действие развивается в Петербурге времен восстания декабристов.

© Кадр из сериала "Цербер"

«Сериал «Цербер» был признан лучшим по версии жюри на фестивале «Пилот» в этом году», – уточнили в онлайн-кинотеатре PREMIER.

По сюжету в городе происходит серия убийств. Выясняются, что все жертвы доносили на декабристов. Возле трупов оставляют записку со строчками поэта Александра Пушкина. Главные роли исполнили Сергей Марин, Тимофей Трибунцев и Вера Колесникова. Многие из героев «Цербера» – настоящие исторические личности.

В сериале воссозданы интерьеры и костюмы эпохи восстания декабристов. Некоторые бальные платья были взяты из коллекций российских музеев.