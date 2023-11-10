Советские мультфильмы, которые запрещали в СССР

Ни для кого не секрет, что кинематографисты СССР долгое время должны были считаться с жесткой цензурой. Фильмы, которые демонстрировали жизнь в Советском союзе с неприглядной стороны, еще на этапе сценария попадали в черный список.

© Кадр из мультфильма "Крылья, ноги и хвосты"

Но, к слову, с цензурой сталкивались не только режиссеры, но и мультипликаторы. Так, многие советские мультфильмы также оказались запрещены к показу.

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Подробнее об этих мультфильмах и о том, почему при помощи цензуры от них пытались оградить массового зрителя, читайте в материале "Рамблера".

"Крылья, ноги и хвосты"

Анимационный фильм про грифа и страуса сегодня знаком многим. Но в середине 1980-х мультфильм Игоря Ковалева и Александра Татарского был запрещен к показу. Первую версию киноленты режиссеры создали без слов. И когда глава студии "Экран" Борис Хессин мельком посмотрел мультфильм, он попросту не понял его смысла.

"Там какая-то птица — то ли она гриф, то ли она ворона — что она делает? Я ничего не могу понять. Она куда-то ходит, чего-то там делает", – недоумевал Хессин.

Спустя год режиссеры увеличили хронометраж мультфильма и добавили слова, после чего "Крылья, ноги и хвосты" были одобрены.

"Ограбление по..."

Сатирический мультфильм 18+ придумал и создал режиссер Ефим Гамбург еще в 1978 году. Задумка автора была такова: в каждой из четырех серий показывается ограбление банка с "характерными особенностями" тех или иных стран. В частности, Гамбург хотел рассказать о США, Франции, Италии и СССР. Однако мультфильм не допустили к показу и назвали его "очернительством и оплевательством". "Ограбление по..." увидело свет только в 1988 году.

"Паучок Ананси и волшебная палочка"

Мультфильм-мюзикл, снятый в 1973 году, оказался весьма новаторским для своего времени. Мультипликационная картина Марианны Новопрудской и Идеи Гараниной рассказывала историю зверей, которые пытаются свергнуть тирана-тигра Усатого-Полосатого из-за того, что тот запрещает животным петь.