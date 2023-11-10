Российский фильм участвует в конкурсе фестиваля в Индии

Фильм "Сказки Гофмана" режиссера Тины Баркалая отобран в основной конкурс 54-го Международного кинофестиваля Индии IFFI (International Film Festival of India). Киносмотр пройдет в Гоа с 20 по 28 ноября 2023 года.

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"Нам очень приятно и важно, что дебютный фильм режиссера Тины Баркалая производства кинокомпании Pan-Atlantic Studio стал единственной картиной из России, отобранной в основной конкурс IFFI. Фестиваль проводится с 1952 года и традиционно ориентирован на большие режиссерские имена", - рассказала продюсер картины Екатерина Филиппова.

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Международный кинофестиваль IFFI считается одним из главных киносмотров в Азии. Престижную награду фестиваля получали Никита Михалков и Андрей Звягинцев. Почетными гостями в этом году станут голливудский актер и продюсер Майкл Дуглас, удостоенный премии за выдающийся вклад в развитие мирового кинематографа 54-го кинофестиваля IFFI, и его жена - актриса Кэтрин Зета-Джонс.

"Международная секция крайне важна в этом году", - сообщил на пресс-конференции министр информации и по вопросам вещания южноазиатской республики Анураг Сингх Тхакур.

В международной секции будет представлено 198 фильмов, среди которых 13 мировых премьер.

Напомним, что российская премьера картины "Сказки Гофмана" производства Pan-Atlantic Studio состоялась на кинофестивале короткометражного и дебютного кино "Короче", гдекартина получила специальный приз от телеканала "Россия 1" и стала фильмом открытия смотра.