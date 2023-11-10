Вышел сериал «Слово пацана» о молодежных бандах времен распада СССР

На стриминговых платформах Wink.ru и START состоялась премьера сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», снятого при поддержке Института развития интернета. Каким получилось шоу об уличной жизни времен распада Советского Союза, молодежных группировках и разгуле преступности, рассказывает «Лента.ру».

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Пацаны, как утверждал Павел Воля в легендарном шлягере «Наша Russia», написанном для одноименного скетч-шоу, остаются пацанами, и за широкими штанами пацанов скрыть не получится. Вот и 14-летний Андрей (Леон Кемстач), прилежный ученик музыкальной школы, выходец из интеллигентной, хотя и неполной семьи, став жертвой школьного буллинга, решает примкнуть к пацанскому объединению. Проводником в жестокий уличный мир для него становится сверстник Марат (Рузиль Минекаев), чей брат Вова (Иван Янковский), воюющий в Афганистане, до службы наводил шороху на весь район.

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А на улицах тем временем — Казань 1988-го, распадающийся Советский Союз, наперсточники, медвежатники, барыги, стрелки, драки и все подобное

Никаких голливудских сказок и мистики, только русский хардкор. Для Андрея улица становится экстремальной проверкой на зрелость — проверкой чести, смелости, силы и, что самое драматичное, крепости семейных связей. Ведь и к пацанам он примкнул вовсе не потому, что ему требовалась защита от школьных забияк — можно было, в конце концов, просто пожаловаться на них учителям, а то и обратиться в полицию, где работает его дядя Ильдар (Антон Васильев). Нет, причины поступка главного героя кроются куда глубже, связанные и с культурным кодом вчерашних граждан СССР, и с (мягко говоря) непростой историей страны. Сериал Жоры Крыжовникова пытается распутать этот клубок неявных связей.

Если российский кинематограф тему жизни во время перестройки поднимал не раз, то в индустрии отечественных сериалов буйное время осмыслял мало кто — вспомнить можно разве что сериал «Бригада» да недавний хит «Мир! Дружба! Жвачка!». Свой взгляд на турбулентный период на этот раз предлагает Жора Крыжовников — режиссер, чей предыдущий сериал «Звоните ДиКаприо!» в 2018-м стал, по сути, одним из первых заметных проектов на российских стримингах.

Его новый сериал вовсе не романтизирует уличную жизнь конца 1980-х

Это скорее осторожная попытка осмыслить с позиции сегодняшнего дня время больших перемен и то, как его переживали люди, к этим самым переменам наиболее чуткие. Речь, конечно, о детях, потерянном поколении русских подорожников, росших как придется.

Один из вопросов, которыми здесь задаются шоураннеры (Крыжовников и сценарист «Притяжения» и «Льда» Андрей Золотарев), затрагивает то, почему подростки вообще оказывались в подобных пацанских формированиях. Дело вовсе не в беспробудной нищете: пока неполная семья Андрея пытается всеми силами выжить в разваливающемся на части быте, родители того же Марата чувствуют себя в финансовых вопросах вполне уверенно.

Это не мешает их отпрыску воровать в магазинах и на рынках, собирать дань за проезд с дальнобойщиков и участвовать в боях «стенка на стенку»

Для Марата собственным проводником в мир суровой реальности оказался словно сошедший со страниц дембельского альбома брат Вова, жизненный путь которого сформировала уже вовсе не улица, но армия — шоу Крыжовникова поверхностно затрагивает и такой болезненный (и до сих пор совершенно не отрефлексированный на российском телеэкране, за исключением уже упомянутого «Мира! Дружбы! Жвачки!») для страны эпизод, как война в Афганистане.

«Слово пацана», таким образом, оказывается не страшилкой о лихих временах конца восьмидесятых —девяностых и разгуле организованной преступности, но вполне достойной и серьезной драмой о взрослении. Забивший на уроки и внеклассные занятия Андрей естественным образом находит совсем другую школу — школу жизни, то есть улицу, которая предлагает собственные, куда более жестокие экзамены. То есть ужасов избежать не получится — пока главный герой проходит свой особый путь из мальчиков в мужчины, расставляя приоритеты между бесконечно переживающей мамой (Юлия Александрова), братвой и первым любовным интересом (которым, как назло, оказывается молодая сотрудница правоохранительных органов), его товарищи буквально калечатся и трагически гибнут в уличных склоках.

Новый сериал Крыжовникова, помимо очевидного для проектов о недалеких временах ностальгического эффекта, несет и еще один, куда более важный. Это своего рода терапия — десятки миллионов таких Андреев и Маратов уже давно живут взрослые жизни, не так уж часто, быть может, возвращаясь мыслями в детство, в котором слово пацана в какой-то период было важнее наставлений матери, советов учителей и уж тем более заветов тогдашних лидеров мнений. Потому что за важным вопросом — что это вообще было? — логичным образом следует и рефлексия по поводу того, куда нас все это привело.