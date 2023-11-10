«У всех поперек горла»: кинокритик оценил фильм «Елки 10»
Франшиза «Елки» стоит у всех поперек горла, заявил NEWS.ru кинокритик Давид Шнейдеров. По его мнению, «Елки 10» будут успешными у зрителей только, если в связи с уходом Голливуда ничего особенного не посмотришь в кинотеатрах к Новому году. По этой причине «все пойдут» на этот фильм.
Насколько я знаю, франшиза у всех сидит поперек горла. Лично я не понимаю, почему именно ее нужно развивать до бесконечности. На мой взгляд, «Елки 10» могут иметь успех в одном случае, если в связи с уходом Голливуда будет нечего смотреть в кинотеатрах к Новому году. От безвыходности все пойдут на «Елки 10», — считает Шнейдеров.
Ранее создатели фильма «Елки» объявили актерский состав новой части картины. В ленте появятся Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Александр Баширов, Галина Польских, Юрий Кузнецов, Борис Щербаков, Елена Валюшкина, Виталий Кищенко, и многие другие. Юбилейная часть фильма «Елки» выйдет в широкий прокат 7 декабря. Съемки велись в Москве и Татарстане.
Фильм будет состоять из четырех новелл, связанных между собой. Они расскажут о Геннадьиче, который живет в доме престарелых под Санкт-Петербургом и обретает настоящую семью, начинающем блогере Ларисе из Тюмени и ее муже, Марине из Татарстана и ее супруге, а также о девушке-геймерше Тане из Нижнего Новгорода.