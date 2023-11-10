«У всех поперек горла»: кинокритик оценил фильм «Елки 10»

Насколько я знаю, франшиза у всех сидит поперек горла. Лично я не понимаю, почему именно ее нужно развивать до бесконечности. На мой взгляд, «Елки 10» могут иметь успех в одном случае, если в связи с уходом Голливуда будет нечего смотреть в кинотеатрах к Новому году. От безвыходности все пойдут на «Елки 10», — считает Шнейдеров.