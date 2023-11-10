Дизайнер из Санкт-Петербурга создает одежду с оригинальными орнаментами в финале «Кому на Руси шить хорошо. 2 cезон»

Четвертая серия нового сезона модного документального проекта «Кому на Руси шить хорошо» уже доступна в официальном сообществе Киностудии им. М. Горького ВКонтакте.

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Мини-сериал о дизайнерах из разных регионов России, использующих в своем творчестве традиционные национальные мотивы, создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») по лицензии Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького. В финале второго сезона о своем бренде «ORNAMENTЫ» из Санкт-Петербурга рассказывает Люба Тепцова.

Героиня четвертой серии Люба Тепцова исследует орнамент как древнейшее визуальное искусство и особый язык символов. Вдохновляясь традициями Русского Севера и знаниями из различных областей науки, дизайнер создает одежду, аксессуары и предметы, украшенные оригинальными орнаментами. Эти узоры всегда наполнены глубоким смыслом и призваны защищать того, кто обладает вещью.

Второй сезон проекта «Кому на Руси шить хорошо» стартовал 19 октября эксклюзивно в социальной сети ВКонтакте. Зрители уже познакомились с творчеством дизайнеров Нади Андриановой из Нижнего Новгорода (бренд Kichka), Надежды Докторовой из Якутска (бренд EIKIRIE) и Анны Злотко из Архангельска (бренд ANNA ZLOTKO).

Все серии можно посмотреть по ссылке.