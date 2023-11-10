«Мы и так уже опаздываем». Съемки пятого сезона «Очень странных дел» начнутся совсем скоро

9 ноября завершилась забастовка актеров Голливуда, которая продлилась почти четыре месяца. Это значит, что совсем скоро артисты смогут вернуться к своей работе.

© Чемпионат.com

Так, звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор заявил, что уже в ближайшее время отправится на съёмочную площадку пятого сезона сериала. По его словам, забастовка внесла коррективы в расписание, и теперь авторы «опаздывают». При этом точную дату возобновления съёмок он не назвал.

Нам нужно идти снимать последний сезон «Очень странных дел», верно? Я должен быть на площадке где-то через пару дней. Нам пора начинать — мы и так уже опаздываем.