Черно-белые фильмы, которые изменили историю кино

Первые цветные фильмы появились в 1930-х годах в США, когда американская компания Technicolor изобрела цветную кинопленку.

© Кадр из фильма "Летят журавли"

Тем не менее черно-белые фильмы доминировали в кинопрокате до конца 1960-х годов — использование привычной технологии в кинопроизводстве было намного дешевле. 10 ноября отмечается день просмотра черно-белого фильма. О черно-белой классике кинематографа — в материале "Рамблер".

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"Гражданин Кейн", 1941

Непреходящая классика Орсона Уэллса считается не только одним из лучших черно-белых фильмов всех времен и народов, но и одним из лучших фильмов, когда-либо созданных. В фильме рассказывается о возвышении газетного магната Чарльза Фостера Кейна, жажда власти которого кажется неутолимой. Ставший коммерческим провалом после выхода на экраны, фильм получил всеобщее признание.

"Касабланка", 1942

В этом черно-белом шедевре, действие которого происходит в начале Второй мировой войны, воплощается в жизнь отличный сценарий. Хамфри Богарт исполняет роль владельца ночного клуба Рика Блейна, который живет в Марокко и "ни за кого не держится". Когда к нему обращается за помощью бывшая возлюбленная, это погружает Блейна в мир больших неприятностей.

"Броненосец « Потемкин»", 1927

Кадр из фильма "Броненосец « Потемкин»"

Это рассказ о мятеже, переросшем в полномасштабную революцию. Эйзенштейн использует динамичные композиционные образы и безупречный монтаж, что повлияло на десятки последующих фильмов в истории кинематографа. Несмотря на бесконечное цитирование и пародирование, сцены расстрела на Одесской лестнице и поднятие красного советского флага по-прежнему производят потрясающее впечатление.

"Седьмая печать", 1957

Кадр из фильма "Седьмая печать"

Ингмар Бергман задается серьезными вопросами в этой знаменитой черно-белой драме, действие которой происходит в средневековой Швеции во время "черной чумы". Когда болезнь охватывает всю страну, люди прибегают к крайностям и отчаянным поступкам. В это время рыцарь вступает в шахматный поединок с самой Смертью.

"Летят журавли", 1957

Обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля, эта классика советского кино авторства Михаила Калатозова рассказывает о нерушимом романе Вероники и Бориса. После того как влюбленные под журавлиным небом поклялись друг другу в любви, Бориса призывают в армию. Последующие события — это исследование жестокости войны и силы преданности.

"Психо", 1960

Альфред Хичкок уже несколько лет снимал в цвете, когда выпустил этот легендарный черно-белый триллер о серийном убийце Нормане Бейтсе. По имеющимся сведениям, режиссер решил, что печально известная сцена в душе может оказаться слишком напряженной для зрителей, если она будет показана в цвете. Но зрители все равно не выдержали.

"Метрополис", 1927