Черно-белые фильмы, которые изменили историю кино

Черно-белые фильмы, которые навсегда изменили историю кинематографа
Первые цветные фильмы появились в 1930-х годах в США, когда американская компания Technicolor изобрела цветную кинопленку.
Тем не менее черно-белые фильмы доминировали в кинопрокате до конца 1960-х годов — использование привычной технологии в кинопроизводстве было намного дешевле. 10 ноября отмечается день просмотра черно-белого фильма. О черно-белой классике кинематографа — в материале "Рамблер".
"Гражданин Кейн", 1941
Непреходящая классика Орсона Уэллса считается не только одним из лучших черно-белых фильмов всех времен и народов, но и одним из лучших фильмов, когда-либо созданных. В фильме рассказывается о возвышении газетного магната Чарльза Фостера Кейна, жажда власти которого кажется неутолимой. Ставший коммерческим провалом после выхода на экраны, фильм получил всеобщее признание.
"Касабланка", 1942
В этом черно-белом шедевре, действие которого происходит в начале Второй мировой войны, воплощается в жизнь отличный сценарий. Хамфри Богарт исполняет роль владельца ночного клуба Рика Блейна, который живет в Марокко и "ни за кого не держится". Когда к нему обращается за помощью бывшая возлюбленная, это погружает Блейна в мир больших неприятностей.
"Броненосец « Потемкин»", 1927
Это рассказ о мятеже, переросшем в полномасштабную революцию. Эйзенштейн использует динамичные композиционные образы и безупречный монтаж, что повлияло на десятки последующих фильмов в истории кинематографа. Несмотря на бесконечное цитирование и пародирование, сцены расстрела на Одесской лестнице и поднятие красного советского флага по-прежнему производят потрясающее впечатление.
"Седьмая печать", 1957
Ингмар Бергман задается серьезными вопросами в этой знаменитой черно-белой драме, действие которой происходит в средневековой Швеции во время "черной чумы". Когда болезнь охватывает всю страну, люди прибегают к крайностям и отчаянным поступкам. В это время рыцарь вступает в шахматный поединок с самой Смертью.
"Летят журавли", 1957
Обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля, эта классика советского кино авторства Михаила Калатозова рассказывает о нерушимом романе Вероники и Бориса. После того как влюбленные под журавлиным небом поклялись друг другу в любви, Бориса призывают в армию. Последующие события — это исследование жестокости войны и силы преданности.
"Психо", 1960
Альфред Хичкок уже несколько лет снимал в цвете, когда выпустил этот легендарный черно-белый триллер о серийном убийце Нормане Бейтсе. По имеющимся сведениям, режиссер решил, что печально известная сцена в душе может оказаться слишком напряженной для зрителей, если она будет показана в цвете. Но зрители все равно не выдержали.
"Метрополис", 1927
Концепции и темы, заложенные в фильме Фрица Ланга "Метрополис" почти столетие назад, до сих пор находят отклик как в развлекательной индустрии, так и в обществе. Действие фильма происходит в футуристическом городе, где элитарные люди живут свободно, а рабочие трудятся под землей. Когда сын архитектора влюбляется в девушку из рабочего класса, это становится толчком к революции.