Даррен Аронофски снимет фильм про Илона Маска

Студия A24 разрабатывает фильм про бизнесмена Илона Маска , снять который должен режиссер Даррен Аронофски . Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на источники.

По его информации, лента будет экранизацией биографии "Илон Маск" Уолтера Айзексона. Как сообщили источники Variety, за возможность экранизации книги конкурировали несколько студий, но в конечном счете это право получила A24.