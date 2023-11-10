Умер санкт-петербургский режиссер Владислав Нечаев

10 ноября ушел из жизни советский и российский режиссер и сценарист, заслуженный работник культуры РФ Владислав Нечаев.

Нечаев родился в 1938 году. Был сценаристом, постановщиком и редактором "Горизонта", "Монитора", "Телекурьера" и еще сотен программ Ленинградского и Петербургского телевидения. Работал директором информационного вещания ГТРК "Петербург-5-й канал", был организатором и руководителем службы новостей "Информ-ТВ".